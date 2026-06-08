Тренер Украины Малдера об Эриксене: «Многие игроки плакали, когда это случилось. Мы все еще ошеломлены. Говорить о футболе неуместно — мыслями мы с Кристианом и его семьей»

"Мы все еще ошеломлены тем, что мы увидели, что мы пережили. Мы сейчас мыслями рядом с Эриксеном, с его семьей. Все игроки были рядом с ним, и все болельщики сборной Дании, которые, конечно, пережили плохие моменты, плохие минуты. В знак уважения к нему было бы неуместно говорить о футболе.