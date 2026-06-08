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Тренер Украины Малдера об Эриксене: «Многие игроки плакали, когда это случилось. Мы все еще ошеломлены. Говорить о футболе неуместно — мыслями мы с Кристианом и его семьей»

Главный тренер сборной Украины Андреа Малдера рассказал, что ситуация с Кристианом Эриксеном шокировала команду.

Источник: Спортс‘’

Товарищеский матч сборных Дании и Украины был прерван во втором тайме после того, как Эриксен потерял сознание. После оказания медпомощи хавбек датчан пришел в сознание и смог покинуть пое самостоятельно, но встреча не была доиграна.

"Мы все еще ошеломлены тем, что мы увидели, что мы пережили. Мы сейчас мыслями рядом с Эриксеном, с его семьей. Все игроки были рядом с ним, и все болельщики сборной Дании, которые, конечно, пережили плохие моменты, плохие минуты. В знак уважения к нему было бы неуместно говорить о футболе.

Мы, как национальная сборная Украины, мыслями с ним, с его семьей, и когда случился этот момент, мы увидели, что многие футболисты плакали, ко мне подошел тренер Дании, и мы вместе решили остановить матч. Я считаю, что жизнь — это высшая ценность, а все остальное второстепенно", — сказал Мальдера в интервью Megogo.

Врач сборной Дании: «Эриксен ненадолго потерял сознание, но быстро пришел в себя — кардиостимулятор сработал. Кристиан пройдет обследование в больнице, но с ним все хорошо».

Эриксен снова потерял сознание на поле. Мы испугались, но Кристиан быстро пришел в себя.