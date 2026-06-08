И. о. тренера Италии Бальдини о своем будущем: «Меня не волнует, останусь ли я в сборной, я просто хочу быть полезен команде»

Бальдини возглавляет сборную U21, но временно занял пост в главной команде после отставки Дженнаро Гаттузо.
"Спасибо, но меня волнует только то, делаю ли я хорошо свою работу. К сожалению, в футболе люди быстро могут повесить на тебя ярлык.
Ответ на эти ярлыки — то, что парни показывают на поле. Это не берется из ниоткуда, вера привела меня сюда, и дорога была сложной.
Мне не важно [останусь ли я главным тренером сборной Италии]. Я просто хочу быть полезным. Я — часть итальянской семьи", — заявил Бальдини.
У Италии самый молодой с 1912 года стартовый состав — на товарищеский матч с Люксембургом.