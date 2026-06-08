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И. о. тренера Италии Бальдини о своем будущем: «Меня не волнует, останусь ли я в сборной, я просто хочу быть полезен команде»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Сильвио Бальдини после товарищеского матча с Грецией (1:0) прокомментировал свое будущее в национальной команде.

Источник: Спортс‘’

Бальдини возглавляет сборную U21, но временно занял пост в главной команде после отставки Дженнаро Гаттузо.

"Спасибо, но меня волнует только то, делаю ли я хорошо свою работу. К сожалению, в футболе люди быстро могут повесить на тебя ярлык.

Ответ на эти ярлыки — то, что парни показывают на поле. Это не берется из ниоткуда, вера привела меня сюда, и дорога была сложной.

Мне не важно [останусь ли я главным тренером сборной Италии]. Я просто хочу быть полезным. Я — часть итальянской семьи", — заявил Бальдини.

У Италии самый молодой с 1912 года стартовый состав — на товарищеский матч с Люксембургом.