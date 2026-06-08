Григорян о сборной России: «Когда у Карпина был зрелищный футбол? У него есть система. Мы говорим, что в клубах футболисты играют лучше — а что, в других странах иначе?»

"Почему он должен полагаться на то, чтобы дать зрелище? У него есть система. Мы хотим, чтобы сборная комбинировала, чтобы она креативная была. Но это не система координат Карпина. Не может тренер, который придерживается определенного стиля, удовлетворить запросы на зрелищный футбол. Когда он был у Валерия Георгиевича?