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Григорян о сборной России: «Когда у Карпина был зрелищный футбол? У него есть система. Мы говорим, что в клубах футболисты играют лучше — а что, в других странах иначе?»

Российский тренер Александр Григорян заявил, что от сборной России под руководством Валерия Карпина не стоит ожидать зрелищной игры.

Источник: Спортс‘’

В пятницу сборная России обыграла команду Буркина-Фасо в BetBoom товарищеском матче со счетом 3:0. 28 мая команда на выезде уступила Египту (0:1).

"Почему он должен полагаться на то, чтобы дать зрелище? У него есть система. Мы хотим, чтобы сборная комбинировала, чтобы она креативная была. Но это не система координат Карпина. Не может тренер, который придерживается определенного стиля, удовлетворить запросы на зрелищный футбол. Когда он был у Валерия Георгиевича?

Какие вопросы к сборной? Что нет зрелищных комбинаций? Мы часто говорим, что игроки в клубах играют лучше, чем за сборную. Но позвольте спросить: а что, в других странах иначе происходит?" — сказал Григорян.

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