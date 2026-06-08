Перес о победе на выборах: «Великий день и выдающийся результат, мы победили на всех избирательных участках. Продолжим гордиться одной из лучших команд и одним из лучших тренеров мира — Моуринью&raq

«Это был великий день для мадридского “Реала”. Мы победили на всех избирательных участках, то есть во всех возрастных группах. И мы добились второго результата за всю историю выборов в мадридский “Реал”. Это выдающийся результат. Могло бы быть еще лучше, потому что почти тысяча голосов была признана недействительной, и мы собираемся подать апелляцию, потому что считаем, что поступили правильно.