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Перес о победе на выборах: «Великий день и выдающийся результат, мы победили на всех избирательных участках. Продолжим гордиться одной из лучших команд и одним из лучших тренеров мира — Моуринью&raq

Флорентино Перес высказался после победы на выборах президента «Реала».

Кроме того, Перес также вновь подтвердил возвращение в клуб Жозе Моуринью, о чем сообщалось ранее.

«Это был великий день для мадридского “Реала”. Мы победили на всех избирательных участках, то есть во всех возрастных группах. И мы добились второго результата за всю историю выборов в мадридский “Реал”. Это выдающийся результат. Могло бы быть еще лучше, потому что почти тысяча голосов была признана недействительной, и мы собираемся подать апелляцию, потому что считаем, что поступили правильно.

Мы показали миру пример прозрачности и сосуществования. Как президент «Реал Мадрид», я горжусь всеми вами. Члены клуба свободно выражают свое мнение о будущем клуба. Мы будем работать дальше, продолжая гордиться «Бернабеу», одной из лучших команд в мире и одним из лучших тренеров в мире, Жозе Моуринью", — заявил Перес.