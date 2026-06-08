Юран покинул «СКА Хабаровск» «по семейным обстоятельствам» спустя 2 недели после назначения. Семенов вновь возглавил клуб

«Сергей Юран по личным семейным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера “СКА Хабаровск”, в связи с чем обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности.
Попечительский совет «СКА Хабаровск» отнесся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение ее удовлетворить", — говорится в заявлении армейцев.
Юран возглавил СКА 25 мая, подписав однолетний контракт. Ранее он уже работал с дальневосточным клубом с октября 2020 года по февраль 2022-го.
В итоге тренером «СКА Хабаровск» вновь стал Михаил Семенов, под руководством которого команда завершила минувший сезон в Лиге PARI на 12-м месте.