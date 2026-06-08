Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Нидерланды
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.27
П2
11.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Панама
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2

Юран покинул «СКА Хабаровск» «по семейным обстоятельствам» спустя 2 недели после назначения. Семенов вновь возглавил клуб

«СКА Хабаровск» объявил об уходе Сергея Юрана с поста тренера.

Источник: Спортс‘’

«Сергей Юран по личным семейным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера “СКА Хабаровск”, в связи с чем обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности.

Попечительский совет «СКА Хабаровск» отнесся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение ее удовлетворить", — говорится в заявлении армейцев.

Юран возглавил СКА 25 мая, подписав однолетний контракт. Ранее он уже работал с дальневосточным клубом с октября 2020 года по февраль 2022-го.

В итоге тренером «СКА Хабаровск» вновь стал Михаил Семенов, под руководством которого команда завершила минувший сезон в Лиге PARI на 12-м месте.