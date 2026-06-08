Тюкавин о возвращении Шварца в «Динамо»: «Надеюсь, все будет хорошо. У нас сейчас состав точно не слабее, чем был в 2021 году»

Надеюсь, все будет хорошо. На мой взгляд, у нас сейчас состав как минимум не слабее, чем был в 2021 году. Точно не слабее. Так что все зависит от нас, от подготовки к сезону. Впереди много работы, и только время покажет, к чему все это приведет, — сказал Тюкавин.