Тюкавин о возвращении Шварца в «Динамо»: «Надеюсь, все будет хорошо. У нас сейчас состав точно не слабее, чем был в 2021 году»

— Стиль игры Шварца — прессинг, быстрые контратаки. Но за четыре года его отсутствия в «Динамо» поменялась примерно половина состава. Насколько нынешняя команда подходит под его систему?
— Посмотрим, думаю, будет интересно. Есть время подготовиться — для этого и существуют сборы. Думаю, Сандро найдет ключ ко всем футболистам, которые есть в «Динамо».
Надеюсь, все будет хорошо. На мой взгляд, у нас сейчас состав как минимум не слабее, чем был в 2021 году. Точно не слабее. Так что все зависит от нас, от подготовки к сезону. Впереди много работы, и только время покажет, к чему все это приведет, — сказал Тюкавин.
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