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Баранник о Карпукасе в «Зените»: «Ожидал футболистов более высокого уровня. Может, он нужен для лимита»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о возможном переходе в петербургский клуб хавбека «Локомотива» Артема Карпукаса.

Источник: Спортс‘’

Сообщалось, что сине-бело-голубые почти согласовали контракт с 23-летним игроком.

"Я ожидал более высокого уровня футболистов. Уже были российские игроки, которые полировали скамейку. Может, Карпукас нужен для лимита.

Мне непонятно, кого он может вытеснить из состава. Но если руководство «Зенита» рассматривает — наверное, он нужен. Но это не ведущий футболист российского футбола. Часть российских футболистов, которые уже отполировали скамейку, уходят в другие клубы. Кем-то их надо менять", — сказал Баранник.