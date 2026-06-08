Баранник о Карпукасе в «Зените»: «Ожидал футболистов более высокого уровня. Может, он нужен для лимита»

Мне непонятно, кого он может вытеснить из состава. Но если руководство «Зенита» рассматривает — наверное, он нужен. Но это не ведущий футболист российского футбола. Часть российских футболистов, которые уже отполировали скамейку, уходят в другие клубы. Кем-то их надо менять", — сказал Баранник.