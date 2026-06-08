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Дзюба о ЧМ-2026: буду болеть за Португалию, фаворит — Франция, лучшим игроком станет Олисе

Артем Дзюба принял участие в опросе Transfermarkt в преддверии ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Экс-форвард сборной России будет болеть на турнире за сборную Португалии, а главным фаворитом он считает национальную команду Франции.

Лучшим игроком ЧМ-2026, по мнению Дзюбы, станет вингер «трехцветных» и «Баварии» Майкл Олисе.

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