Дзюба о ЧМ-2026: буду болеть за Португалию, фаворит — Франция, лучшим игроком станет Олисе

Экс-форвард сборной России будет болеть на турнире за сборную Португалии, а главным фаворитом он считает национальную команду Франции.
Лучшим игроком ЧМ-2026, по мнению Дзюбы, станет вингер «трехцветных» и «Баварии» Майкл Олисе.
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