Тюкавин о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Будем учиться у них бить пенальти»

Ранее «Динамо» уступило «Краснодару» в финале Фонбет Кубка России в Пути РПЛ в серии 11-метровых (0:0, 0:0, 5:6 пен.), при этом сам Тюкавин не реализовал удар с точки.
— Как вам недавний финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом»?
— Финал, наверное, показался не таким фееричным, как полуфинальный матч, в котором «ПСЖ» выиграл 5:4 у «Баварии». Но парижане молодцы, выиграли по пенальти у «Арсенала». Будем учиться у них бить пенальти (улыбается).
— Этому можно научиться?
— Всему можно научиться. Не забиваешь сегодня — забьешь завтра.
— Это все-таки не лотерея?
— Многие считают, что лотерея. Но сильнее по духу оказался «ПСЖ», — сказал Тюкавин.
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