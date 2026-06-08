Гришин о Сперцяне: «Если уедет в Саудовскую Аравию, никто ругать не будет. Карьера футболиста коротка, а денег заработать хочется»

— Деньги есть деньги. Если он туда уедет, то никто его ругать не будет. Карьера футболиста коротка, а денег заработать всегда хочется. Так что такой вариант не исключен.
— Ехать в Саудовскую Аравию или ждать предложения от серьезного клуба?
— Он уже два года ждет. И два года уже нет предложений. Поэтому всплыл вариант в Саудовской Аравии, и он туда спокойно поедет. А вариант с условным «Комо» появляется, чтобы поторговаться и еще денежек с арабов стрясти. В России он все уже доказал, — сказал бывший футболист ЦСКА.
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