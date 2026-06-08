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Гришин о Сперцяне: «Если уедет в Саудовскую Аравию, никто ругать не будет. Карьера футболиста коротка, а денег заработать хочется»

Александр Гришин высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Источник: Спортс‘’

— Деньги есть деньги. Если он туда уедет, то никто его ругать не будет. Карьера футболиста коротка, а денег заработать всегда хочется. Так что такой вариант не исключен.

Но на протяжении двух лет говорили, что он уйдет в «Интер», «Милан» или другой клуб. А потом слышим, что им заинтересовалась только команда Чемпионшипа, куда он не ушел.

— Ехать в Саудовскую Аравию или ждать предложения от серьезного клуба?

— Он уже два года ждет. И два года уже нет предложений. Поэтому всплыл вариант в Саудовской Аравии, и он туда спокойно поедет. А вариант с условным «Комо» появляется, чтобы поторговаться и еще денежек с арабов стрясти. В России он все уже доказал, — сказал бывший футболист ЦСКА.

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