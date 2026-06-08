Гришин о Сперцяне: «Если уедет в Саудовскую Аравию, никто ругать не будет. Карьера футболиста коротка, а денег заработать хочется»

— Он уже два года ждет. И два года уже нет предложений. Поэтому всплыл вариант в Саудовской Аравии, и он туда спокойно поедет. А вариант с условным «Комо» появляется, чтобы поторговаться и еще денежек с арабов стрясти. В России он все уже доказал, — сказал бывший футболист ЦСКА.