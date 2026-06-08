Сафонов о браке с блогером Мариной Кондратюк: «Как муж успешного человека не могу ударить в грязь лицом»

— Каково быть мужем популярного блогера?
— Слушайте, это труд на самом деле. Это постоянная работа. Я понимаю, что как муж такого успешного человека не могу ударить в грязь лицом. Я должен держать планку высоко. Так, как подняла ее моя жена, — сказал Сафонов, двукратный победитель Лиги чемпионов.
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