Тюкавин об Ибрагимове: «Видно, что классный футболист — быстрый, резкий, техничный»

18-летний хавбек молодежной команды «Манчестер Юнайтед» впервые сыграл за Россию в минувшую пятницу, выйдя на замену в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).
— За несколько дней совместных тренировок успели с ним познакомиться и оценить его игровые качества?
— Так, чтобы прям познакомиться — нет. Несколько раз пересекались в расположении сборной, но не могу сказать, что много общались.
Что касается игровых качеств, то по тренировкам было видно, что он быстрый, резкий, техничный. Посмотрим, как будет в игре. Но видно, что футболист классный, — сказал Тюкавин.
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