Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Нидерланды
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.37
П2
11.50
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Панама
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2

Тюкавин об Ибрагимове: «Видно, что классный футболист — быстрый, резкий, техничный»

Форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин высказался об игровых качествах дебютанта национальной команды Амира Ибрагимова.

Источник: Спортс‘’

18-летний хавбек молодежной команды «Манчестер Юнайтед» впервые сыграл за Россию в минувшую пятницу, выйдя на замену в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).

— За несколько дней совместных тренировок успели с ним познакомиться и оценить его игровые качества?

— Так, чтобы прям познакомиться — нет. Несколько раз пересекались в расположении сборной, но не могу сказать, что много общались.

Что касается игровых качеств, то по тренировкам было видно, что он быстрый, резкий, техничный. Посмотрим, как будет в игре. Но видно, что футболист классный, — сказал Тюкавин.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше