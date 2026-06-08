Сычев об Игдисамове в ЦСКА: «Чем больше русских тренеров, тем больше будут говорить о российской тренерской школе»

"Не стал бы это называть неожиданностью, потому что внутри клуба руководство знает, какой путь прошел тренер. Они сделали выбор в пользу своего воспитанника, которого они видели и который показывал результат на молодежном уровне. Направление, которое они развивают — думаю, с этим ассоциируется.