Сычев об Игдисамове в ЦСКА: «Чем больше русских тренеров, тем больше будут говорить о российской тренерской школе»

"Не стал бы это называть неожиданностью, потому что внутри клуба руководство знает, какой путь прошел тренер. Они сделали выбор в пользу своего воспитанника, которого они видели и который показывал результат на молодежном уровне. Направление, которое они развивают — думаю, с этим ассоциируется.
Русский тренер должен проявить себя. И вообще, чем больше будет русских тренеров, тем больше будут говорить о российской тренерской школе. Желаем ему удачи, чтобы у него все получилось.
Конечно, с позитивом смотрю на это назначение. Он знает всех молодых игроков, а у ЦСКА очень много талантливых ребят, которых он лично готовил в молодежном футболе. Поэтому, мне кажется, это вообще классно", — сказал бывший нападающий сборной России.