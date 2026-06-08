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Сычев об Игдисамове в ЦСКА: «Чем больше русских тренеров, тем больше будут говорить о российской тренерской школе»

Дмитрий Сычев поддержал утверждение Дмитрия Игдисамова на посту тренера ЦСКА.

"Не стал бы это называть неожиданностью, потому что внутри клуба руководство знает, какой путь прошел тренер. Они сделали выбор в пользу своего воспитанника, которого они видели и который показывал результат на молодежном уровне. Направление, которое они развивают — думаю, с этим ассоциируется.

Русский тренер должен проявить себя. И вообще, чем больше будет русских тренеров, тем больше будут говорить о российской тренерской школе. Желаем ему удачи, чтобы у него все получилось.

Конечно, с позитивом смотрю на это назначение. Он знает всех молодых игроков, а у ЦСКА очень много талантливых ребят, которых он лично готовил в молодежном футболе. Поэтому, мне кажется, это вообще классно", — сказал бывший нападающий сборной России.