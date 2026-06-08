Кривцов о том, почему не играл за сборную полтора года: «Надо спрашивать у Карпина. Скорее всего, не был лучшим на своей позиции»

«Это надо спрашивать у главного тренера [Карпина]. Скорее всего, на тот период я не был лучшим на своей позиции, поэтому и не поступало предложения сыграть за сборную. Последний матч я сыграл в Краснодаре (в ноябре 2024-го с Брунеем (11:0) — Спортс»).