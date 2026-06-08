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Кривцов о том, почему не играл за сборную полтора года: «Надо спрашивать у Карпина. Скорее всего, не был лучшим на своей позиции»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, почему полтора года не играл за сборную России.

Источник: Спортс‘’

«Это надо спрашивать у главного тренера [Карпина]. Скорее всего, на тот период я не был лучшим на своей позиции, поэтому и не поступало предложения сыграть за сборную. Последний матч я сыграл в Краснодаре (в ноябре 2024-го с Брунеем (11:0) — Спортс»).

Играть за сборную России — большая ответственность. Это приятно в первую очередь для меня самого и моих родных и близких", — сказал Кривцов.

28 мая 23-летний игрок вышел на замену в товарищеском матче с Египтом (0:1). В пятницу игру с Буркина-Фасо (3:0) Кривцов провел в запасе.