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«Амбиции Роналду на запредельном уровне, о котором мы даже не можем мечтать. Это его величие — он продолжает гнаться за новыми рекордами, не знаю, когда остановится». Адриен Силва о Криштиану

Чемпион Европы в составе сборной Португалии Адриен Силва поделился мнением о форварде Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

— На ЧМ-2018 в России Роналду стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира и лидером среди европейцев по голам за сборные.

— У него всегда так было, и он продолжает делать это. Он продолжает гнаться за новыми рекордами, не знаю, когда он остановится.

Это определяет судьбу Криштиану. Это его величие, его неизменные амбиции на столь запредельном уровне, о котором мы даже не можем мечтать. И именно поэтому он тот, кто он есть в этом мире.

— Каким был Криштиану как капитан сборной Португалии на том чемпионате мира в России?

— Он был таким же, каким был на всех турнирах, во всех играх — всегда с этим его стремлением и 200-процентной мотивацией. Не только для себя — он вдохновляет своих партнеров по команде. Всегда. Будь то ежедневные тренировки или перед играми. Всегда выступает с очень позитивной и мотивирующей речью. Вот с таким Криштиану я имел дело.

— А сейчас, на ЧМ-2026 году, вы верите, что Португалия сможет победить? Какое послание вы хотите передать тем, кто будет играть за Португалию?

— Я надеюсь, что они действительно смогут выложиться на полную за наши цвета. Приоритет всегда — Португалия, команда, и только потом индивидуальный успех. Я уверен, что важен именно командный дух. Удачи. Верьте! — сказал 37-летний Силва.