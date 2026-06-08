«Амбиции Роналду на запредельном уровне, о котором мы даже не можем мечтать. Это его величие — он продолжает гнаться за новыми рекордами, не знаю, когда остановится». Адриен Силва о Криштиану

— Он был таким же, каким был на всех турнирах, во всех играх — всегда с этим его стремлением и 200-процентной мотивацией. Не только для себя — он вдохновляет своих партнеров по команде. Всегда. Будь то ежедневные тренировки или перед играми. Всегда выступает с очень позитивной и мотивирующей речью. Вот с таким Криштиану я имел дело.