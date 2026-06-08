Евгений Морозов: «Сафонов выиграл две ЛЧ подряд, но Овечкин — величайший спортсмен, много лет демонстрирует высокий уровень. Не надо сравнивать»

Сафонов выиграл две Лиги чемпионов подряд в составе «ПСЖ».
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ — на данный момент в его активе 929 голов. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.
— Есть те, кто считает, что Сафонов может обогнать по своему влиянию Александра Овечкина.
— Мне кажется, их пока не надо сравнивать.
Сафонов молодец, выиграл две Лиги чемпионов подряд, но Овечкин — наш величайший спортсмен, который уже много лет демонстрирует высокий уровень, — сказал Евгений Морозов.
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