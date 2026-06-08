Член совета директоров «Крыльев» Бараса о Дзюбе: «С его приходом прибавилось бы зрителей на стадионе и увеличилась бы медийность клуба. Да и Артем еще не так плох»

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что 37‑летний форвард, скорее всего, проведет следующий сезон в составе «Крыльев». После окончания прошедшего сезона Дзюба объявил об уходе из тольяттинского «Акрона».
«Не слышал ничего о том, что Дзюба может подписать контракт с “Крыльями Советов”. Не помешал бы он команде? С его приходом, думаю, прибавилось бы зрителей на стадионе и увеличилась бы медийность клуба.
Да и Артем еще не так плох. Но от меня ничего не зависит, поэтому лучше про Дзюбу спросить главного тренера команды", — сказал Бараса.
«Крылья Советов» возглавляет Сергей Булатов. Самарский клуб занял 11-е место в минувшем сезоне Мир РПЛ.
Дзюба в сезоне‑2025/26 провел 28 матчей в чемпионате России, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.