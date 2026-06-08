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Дзюба готов играть только в команде из Москвы. 37-летний форвард может перейти в медиафутбольный клуб, стать экспертом на ТВ или создать свое шоу (Legalbet)

Артем Дзюба не рассматривает варианты с продолжением игровой карьеры за пределами Москвы, сообщает Legalbet.

Источник: Спортс‘’

Ушедший из «Акрона» 37-летний форвард вернулся в столицу и не планирует ее покидать. Игрок выбирает между несколькими вариантами трудоустройства. Среди них есть опция с переходом в медиафутбольный клуб, работа экспертом на ТВ и создание собственного шоу.

Ранее появилась информация, что Дзюба может перейти в «Крылья Советов». Футболиста также связывали со «Спартаком», за который он уже играл в прошлом.

В минувшем сезоне Артем провел за «Акрон» 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

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