Капитан Тринидада и Тобаго: «Мы изучили сборную России, но ни одной фамилии не назову — они сложно произносимые. Отличная возможность проверить силы — надеюсь, скауты кого-то заметят»

Мы изучили сборную России. Это физически сильная и крепкая команда. Посмотрели около пяти последних матчей. Знаем группу атаки, и что большинство из ребят играют в местном чемпионате. Но ни одной фамилии я вам не назову, потому что они сложно произносимые для нас", — сказал Рамперсад.