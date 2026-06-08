Капитан Тринидада и Тобаго: «Мы изучили сборную России, но ни одной фамилии не назову — они сложно произносимые. Отличная возможность проверить силы — надеюсь, скауты кого-то заметят»

BetBoom товарищеский матч пройдет в Калининграде 9 июня и начнется в 20:00 по московскому времени.
"Действительно, здесь очень красиво. Все условия созданы для нас. А еще мне очень понравилась ваша еда. Хотя ничего специфичного местного мы не ели. Но вот рис, спагетти, курица очень качественные и вкусные.
Для нашей сборной это отличная возможность проверить свои силы на таком высоком уровне против сильной сборной. Надеюсь, они [футболисты сборной Тринидада и Тобаго] сделают правильные выводы, а футбольные скауты кого‑то заметят и чем‑то помогут в развитии.
Мы изучили сборную России. Это физически сильная и крепкая команда. Посмотрели около пяти последних матчей. Знаем группу атаки, и что большинство из ребят играют в местном чемпионате. Но ни одной фамилии я вам не назову, потому что они сложно произносимые для нас", — сказал Рамперсад.