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Уолкотт о Рэшфорде: «Маркус должен быть в старте Англии, он воодушевляет меня больше всех. У него был великолепный сезон в “Барсе”, он играет свободно и с удовольствием»

Бывший вингер сборной Англии Тео Уолкотт заявил, что будет очень рад увидеть Маркуса Рэшфорда на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Минувший сезон 28-летний англичанин провел в «Барселоне» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«В этом сезоне Рэшфорд был великолепен. Я много за ним наблюдал. Я снова полюбил смотреть матчи “Барселоны” и стал больше интересоваться игрой Рэшфорда. Он был молодцом.

Для меня он стопроцентный игрок стартового состава [Англии]. Он играет свободно и с удовольствием. Мы хотим видеть его улыбку.

Рэшфорд будет важной частью этого турнира. Я с нетерпением жду, когда увижу его игру. Из всех футболистов он воодушевляет меня больше всего.

Я думаю, он поступил смело, что уехал за границу — здорово, когда английские игроки уезжают. Я сам не был достаточно смелым, но то, что он сделал, говорит о его сильном характере", — заявил Уолкотт в подкасте The Wayne Rooney Show.