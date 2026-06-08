Уолкотт о Рэшфорде: «Маркус должен быть в старте Англии, он воодушевляет меня больше всех. У него был великолепный сезон в “Барсе”, он играет свободно и с удовольствием»

Минувший сезон 28-летний англичанин провел в «Барселоне» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».
«В этом сезоне Рэшфорд был великолепен. Я много за ним наблюдал. Я снова полюбил смотреть матчи “Барселоны” и стал больше интересоваться игрой Рэшфорда. Он был молодцом.
Для меня он стопроцентный игрок стартового состава [Англии]. Он играет свободно и с удовольствием. Мы хотим видеть его улыбку.
Рэшфорд будет важной частью этого турнира. Я с нетерпением жду, когда увижу его игру. Из всех футболистов он воодушевляет меня больше всего.
Я думаю, он поступил смело, что уехал за границу — здорово, когда английские игроки уезжают. Я сам не был достаточно смелым, но то, что он сделал, говорит о его сильном характере", — заявил Уолкотт в подкасте The Wayne Rooney Show.