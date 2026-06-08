Папа римский Лев XIV посетил стадион «Реала»: «Для футболиста забитый здесь мяч знаменует жизнь. Мадридская церковь забила гол на все времена»

Этот вечер — великий гимн веры, и я рад присоединиться к вашему голосу во славу Бога. Вы епархиальная церковь, живущая среди людей, которые любят музыку, танцы и единение, но которые также знакомы с конфликтами, смирением, а иногда и отчаянием.