Сегодня, 8 июня, на «Сантьяго Бернабеу» прошла встреча папы римского с епархиальной общиной Мадрида — по данным Marca, ее посетили около 70 тысяч человек. В ходе мероприятия понтифик обратился к присутствующим с речью.
"Для футболиста гол, забитый на этом стадионе, знаменует всю жизнь. Церковь Мадрида забила гол на все времена.
Этот вечер — великий гимн веры, и я рад присоединиться к вашему голосу во славу Бога. Вы епархиальная церковь, живущая среди людей, которые любят музыку, танцы и единение, но которые также знакомы с конфликтами, смирением, а иногда и отчаянием.
Истина симфонична и всегда превосходит нас. Будьте как открытая Библия для всех. Любовь — это язык, благодаря которому каждый чувствует себя как дома", — сказал папа римский.
Папа римский Лев XIV выбрал «Реал», а не «Барсу»: «Папа — за все команды, но Превост — за “Мадрид”.