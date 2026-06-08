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Заявительница по делу владельца «Вест Хэма» Салливана о том, как он принудил ее к сексу: «Он обещал, что я буду на обложках всех журналов. Он отнял у меня невинность, у меня были психичес

Флоренс, одна из заявительниц по делу Салливана, рассказала, как он принудил ее к сексу, принимая на работу.

Источник: Спортс‘’

Ранее несколько женщин обвинили экс-председателя и владельца «Вест Хэма» Дэвида Салливана в домогательствах. Расследование охватывает несколько десятилетий, начиная с 1980-х годов. Его героинями стали семь женщин, искавших работу в принадлежавших Салливану газетах в возрасте от 15 до 20 лет.

Флоренс рассказала, что познакомилась с Салливаном в 1999 году на деловой встрече в его доме, организованной главным редактором спортивного отдела газеты Тони Ливси, ныне ведущим BBC Radio 5 Live. Тогда ей было 20 лет и она приехала к особняку бизнесмена в Эссексе со своим парнем, который ждал ее в другом месте.

По словам Флоренс, Салливан посмотрел ее модельное портфолио, а затем попросил ее «освежиться» в ванной. Флоренс сказала, что была настолько наивна, что ему пришлось уточнить, что он хотел, чтобы она разделась до нижнего белья, что она и сделала.

«Я дам тебе немного работы, потому что ты потрудилась», — вспоминала она его слова. Но затем он грубо заявил ей, что если она позволит ему заняться с ней сексом, то получит постоянную работу: «Ты будешь во всех журналах. Я могу давать тебе обложки, я могу давать тебе развороты, и ты станешь одной из моих девушек из журнала Sport».

Флоренс вспомнила, что запаниковала и сказала, что ее парень снаружи, но Салливана это не остановило, он ответил: «Это займет всего минуту, и он никогда об этом не узнает». Затем она попыталась отговорить его, сказав, что у нее месячные: «Этот момент будет преследовать меня вечно. Он поднял мизинец и сказал: “Все в порядке, я введу его совсем чуть-чуть”.

Затем Салливан отвел ее в спальню. Флоренс не хотела заниматься сексом, но не уверена, как именно выразила это и понял ли он ее. Она была в состоянии паники, и по ее словам, на 99,999999% уверена, что говорила ему: «Я не хочу, я не хочу».

Но женщина отметила, что не знает, насколько громко она это сказала: «Я не знаю, был ли это шепот. Это не был крик».

Далее Салливан спустил свои спортивные штаны, а затем проник в нее. После этого, по словам Флоренс, он сказал ей: «Поздравляю, ты станешь одной из наших новых девушек из Sport, и у тебя будет много работы».

Потерпевшая рассказала, что, вспоминая произошедшее, задавалась вопросом, почему она не сопротивлялась и не просила о помощи. Теперь она считает, что во время инцидента у нее произошла диссоциация (психологический механизм, при котором происходит нарушение целостного восприятия собственной личности, эмоций, памяти, физического тела или окружающей реальности — Спортс«“), и, по ее словам, имел место “огромный дисбаланс сил”.

Затем она устроилась на работу в Sport, как и обещал Салливан. По ее словам, это заставило ее чувствовать себя «грязной», «отвратительной» и так, словно она получала плату за то, что Салливан с ней сделал. Флоренс сказала, что много лет никому ничего не рассказывала и не обращалась в полицию, потому что не думала, что «гламурной модели поверят».

Она заявила, что встреча с бизнесменом сыграла роль в ухудшении ее психического здоровья: «Он отнял у меня невинность… У меня много лет были суицидальные мысли. Вплоть до недавнего времени у меня были проблемы с психическим здоровьем».