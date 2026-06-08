Заявительница по делу владельца «Вест Хэма» Салливана о том, как он принудил ее к сексу: «Он обещал, что я буду на обложках всех журналов. Он отнял у меня невинность, у меня были психичес

Затем она устроилась на работу в Sport, как и обещал Салливан. По ее словам, это заставило ее чувствовать себя «грязной», «отвратительной» и так, словно она получала плату за то, что Салливан с ней сделал. Флоренс сказала, что много лет никому ничего не рассказывала и не обращалась в полицию, потому что не думала, что «гламурной модели поверят».