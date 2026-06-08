Аузилио об Ибрагимовиче: «То, что вы были великим игроком, дает преимущества, но не делает вас автоматически великим менеджером. Это требует обучения и постоянного диалога»

«Будучи частью команды, вам приходится сталкиваться со многими ситуациями. Я не хочу говорить о ситуации в “Милане”, но скажу одно: то, что вы были великим игроком, дает вам преимущества, потому что вы понимаете определенную динамику, но это не делает вас автоматически великим тренером или менеджером. Это требует обучения, множества обновлений, оценок и постоянного диалога с коллегами и игроками», — сказал Аузилио в подкасте Supernova.