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Аузилио об Ибрагимовиче: «То, что вы были великим игроком, дает преимущества, но не делает вас автоматически великим менеджером. Это требует обучения и постоянного диалога»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио высказался о работе Златана Ибрагимовича в «Милане».

Источник: Спортс‘’

С 2023 года Ибрагимович занимает должность советника владельцев «Милана».

«Будучи частью команды, вам приходится сталкиваться со многими ситуациями. Я не хочу говорить о ситуации в “Милане”, но скажу одно: то, что вы были великим игроком, дает вам преимущества, потому что вы понимаете определенную динамику, но это не делает вас автоматически великим тренером или менеджером. Это требует обучения, множества обновлений, оценок и постоянного диалога с коллегами и игроками», — сказал Аузилио в подкасте Supernova.