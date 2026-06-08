Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Франция
3
:
Северная Ирландия
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
53.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
2
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2

«Балтика» не рассматривала Смолова. Дзюбу и Кокорина тоже уважаю, но не интересуемся. Я бы наложил вето, если бы их предложили«. Глава совета “Балтики” Мясников о форвардах

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников заявил, что клуб не планирует подписывать нападающих Артема Дзюбу, Александра Кокорина и Федора Смолова, являющихся свободными агентами.

Источник: Спортс‘’

— Федор Смолов рассказывал, что Андрей Талалаев предлагал ему вернуться в футбол — и сделать это в «Балтике». Вы действительно рассматривали такой вариант?

Нет. Я с уважением отношусь к Федору, и, возможно, он нас бы усилил, но мы такой вариант не рассматривали.

— Дзюба и Кокорин — свободные агенты. Кто-то из них вам интересен?

— Все-таки наша стратегия развития клуба заключается в молодых и голодных до трофеев футболистах, которые готовы расти под руководством Андрея Викторовича. И к Артему, и к Александру отношусь также с уважением, но ими мы не интересуемся. Спортивный директор мне их не предлагал, но, если бы это случилось, я бы, скорее всего, наложил вето, — сказал Мясников.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше