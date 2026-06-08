«Балтика» не рассматривала Смолова. Дзюбу и Кокорина тоже уважаю, но не интересуемся. Я бы наложил вето, если бы их предложили«. Глава совета “Балтики” Мясников о форвардах

— Все-таки наша стратегия развития клуба заключается в молодых и голодных до трофеев футболистах, которые готовы расти под руководством Андрея Викторовича. И к Артему, и к Александру отношусь также с уважением, но ими мы не интересуемся. Спортивный директор мне их не предлагал, но, если бы это случилось, я бы, скорее всего, наложил вето, — сказал Мясников.