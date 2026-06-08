Олисе сделал хет-трик за Францию — в матче с Ирландией

Футболист «Баварии» забил на 43-й, 49-й и 74-й минутах встречи (3:1, второй тайм).
Всего на счету Олисе 7 мячей в 17 матчах за сборную Франции. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе сделал хет-трик в товарищеском матче против Северной Ирландии.
Футболист «Баварии» забил на 43-й, 49-й и 74-й минутах встречи (3:1, второй тайм).
Всего на счету Олисе 7 мячей в 17 матчах за сборную Франции. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.