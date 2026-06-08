Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
53.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Франция
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
2
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2

Олисе сделал хет-трик за Францию — в матче с Ирландией

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе сделал хет-трик в товарищеском матче против Северной Ирландии.

Источник: Спортс‘’

Футболист «Баварии» забил на 43-й, 49-й и 74-й минутах встречи (3:1, второй тайм).

Всего на счету Олисе 7 мячей в 17 матчах за сборную Франции. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.