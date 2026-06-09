Хавьер Дзанетти: «Месси не нужно было выигрывать ЧМ, чтобы войти в число величайших игроков всех времен, но он принес Аргентине славу. Момент, когда он поднимает кубок, не забыть»

Мы обнялись, я также поблагодарил его жену и детей. Сказал им, что они даже не представляют, какие они счастливчики, что у них такой отец. Для меня это был очень особенный момент. Месси не нужно было выигрывать чемпионат мира, чтобы войти в число величайших футболистов всех времен, но он это заслужил. Он принес Аргентине славу.