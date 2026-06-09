Хавьер Дзанетти: «Месси не нужно было выигрывать ЧМ, чтобы войти в число величайших игроков всех времен, но он принес Аргентине славу. Момент, когда он поднимает кубок, не забыть»

"Прошло четыре года, но тот момент до сих пор незабываем для меня и для всех аргентинцев — момент, когда наш капитан Лионель Месси поднял кубок.
Сразу после финала у меня была возможность спуститься на поле. Я поприветствовал всех игроков, и только Лаутаро Мартинеса и Месси я еще не успел встретить. Пока я искал Лаутаро и поднимался на подиум, кто-то похлопал меня по ноге. Я обернулся — это был Месси.
Мы обнялись, я также поблагодарил его жену и детей. Сказал им, что они даже не представляют, какие они счастливчики, что у них такой отец. Для меня это был очень особенный момент. Месси не нужно было выигрывать чемпионат мира, чтобы войти в число величайших футболистов всех времен, но он это заслужил. Он принес Аргентине славу.
Лионель заслужил этот момент славы, это неповторимое переживание. На его долю выпало много страданий в национальной сборной. Но в итоге ему наконец-то выпал шанс поднять Кубок мира", — сказал экс-защитник сборной Аргентины.