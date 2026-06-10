Томас Тухель: «У нас много доказательств, что Англия способна выигрывать и без Беллингема. На ЧМ все важнее, чем игровое время отдельных футболистов, это не клубный футбол»

Они должны понять, что не все смогут выходить в стартовом составе постоянно и одновременно. Они могут быть недовольны моим решением, злиться и не соглашаться с ним, но они обязаны принять его и поддерживать своих партнеров. Потому что мы сейчас не в клубном футболе — мы на турнире, где, надеюсь, предстоит сыграть девять матчей. Поэтому все тут важнее, чем игровое время отдельных футболистов. Именно так они сейчас и относятся к этому", — сказал главный тренер сборной Англии.