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Томас Тухель: «У нас много доказательств, что Англия способна выигрывать и без Беллингема. На ЧМ все важнее, чем игровое время отдельных футболистов, это не клубный футбол»

Томас Тухель не хочет, чтобы шансы сборной Англии на ЧМ-2026 зависели только от Джуда Беллингема.

Источник: Спортс‘’

"У нас много доказательств, что мы способны выигрывать матчи и без Джуда, и это более важная тема. Джуд сейчас в потрясающей форме, но надо перестать говорить про отдельных футболистов.

Джуд не выиграет этот чемпионат мира в одиночку. Это просто невозможно. Никто не выиграет его сам. Мы выиграем его как команда. Что мы будем делать, если Джуд завтра получит травму? Я не собираюсь играть в эту игру [кто выйдет в старте]. Вы, журналисты, можете в нее играть.

Конечно, я понимаю этот ажиотаж. Я и сам взбудоражен. Я вижу этих игроков каждый день на тренировках. Но у нас большая команда, и некоторые из них будут на скамейке. Некоторые выйдут в конце матча. Некоторые нам понадобятся в дополнительное время. Кто-то забьет решающий пенальти. Кто-то начнет матч. И мы сделаем это как команда, иначе у нас нет шансов.

Они должны понять, что не все смогут выходить в стартовом составе постоянно и одновременно. Они могут быть недовольны моим решением, злиться и не соглашаться с ним, но они обязаны принять его и поддерживать своих партнеров. Потому что мы сейчас не в клубном футболе — мы на турнире, где, надеюсь, предстоит сыграть девять матчей. Поэтому все тут важнее, чем игровое время отдельных футболистов. Именно так они сейчас и относятся к этому", — сказал главный тренер сборной Англии.