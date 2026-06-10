Лапорта лично подключился к работе над сделкой по Альваресу и встретился с его агентом. «Барселона» вряд ли сможет заплатить больше 130 млн евро

Также Лапорта обсудил с Идальго потенциальную сумму трансфера. «Барселона» готова заплатить 120 млн евро плюс бонусы. В зависимости от структуры сделки сумма может приблизиться к 130 млн, но больше — вряд ли. В то же время «Атлетико» теперь может отвечать каталонцам, что продавать Альвареса дешевле 150 млн не будет (именно столько предложил «Реал»).