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Лапорта лично подключился к работе над сделкой по Альваресу и встретился с его агентом. «Барселона» вряд ли сможет заплатить больше 130 млн евро

В «Барселоне» не особо переживают насчет включения «Реала» в борьбу за Хулиана Альвареса.

В каталонском клубе считают, что мадридцы просто пытаются усложнить каталонцам заключение сделки с «Атлетико», и рассматривают процесс как «шахматную партию», передает Diario Sport.

Однако теперь к работе над трансфером подключился лично Жоан Лапорта. Президент «блауграны» пообщался с Фернандо Идальго, агентом Альвареса. Представитель аргентинского форварда заверил главу «Барселоны» в том, что «Реал» не делал его клиенту официального предложения, а сам футболист его бы и не рассматривал.

Позиция Хулиана четкая: если он и уйдет, то только в состав чемпионов Испании. Именно поэтому в «Барсе» сохраняют спокойствие.

Также Лапорта обсудил с Идальго потенциальную сумму трансфера. «Барселона» готова заплатить 120 млн евро плюс бонусы. В зависимости от структуры сделки сумма может приблизиться к 130 млн, но больше — вряд ли. В то же время «Атлетико» теперь может отвечать каталонцам, что продавать Альвареса дешевле 150 млн не будет (именно столько предложил «Реал»).