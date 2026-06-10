Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
04:00
Аргентина
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.40
П2
12.50
Футбол. Товарищеские матчи
22:45
Португалия
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.94
П2
9.50
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Тринидад и Тобаго
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Венгрия
3
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Беларусь
2
:
Буркина-Фасо
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
ДР Конго
1
:
Чили
2
П1
X
П2

Франция, Испания и Дания вышли на женский чемпионат мира-2027

Сборные Дании, Франции и Испании по итогам заключительного тура отборочного турнира в Европе получили путевки на женский чемпионат мира-2027.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборные Дании, Франции и Испании по итогам заключительного тура отборочного турнира в Европе получили путевки на женский чемпионат мира-2027. Ранее на ЧМ-2027 пробилась Германия.

Во вторник, 9 июня, Франция переиграла Ирландию (1:0), Дания разгромила Сербию (4:1), а Испания крупно выиграла у Исландии (6:1).

В стыках сыграют команды, занявшие 2−4 места в группах в Лиге А, команды, занявшие 1−3 места в Лиге В, а также победители групп в Лиге С: Австрия, Англия, Исландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Ирландия, Сербия, Словения, Швеция, Украина, Албания, Бельгия, Чехия, Финляндия, Израиль, Северная Ирландия, Португалия, Шотландия, Словакия, Швейцария, Турция, Уэльс, Беларусь, Хорватия, Греция, Венгрия, Казахстан, Косово, Литва, Румыния.

В четверг, 18 июня, пройдет жеребьевка стыков, в которых будет разыграно 7 путевок. Первый раунд пройдет 7−13 октября, а второй — 25 ноября — 5 декабря. Также в феврале 2027-го будет межконтинентальный стыковой турнир.

Женский чемпионат мира-2027 пройдет в следующем году с 24 июня по 25 июля в Бразилии.