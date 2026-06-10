Франция, Испания и Дания вышли на женский чемпионат мира-2027

В стыках сыграют команды, занявшие 2−4 места в группах в Лиге А, команды, занявшие 1−3 места в Лиге В, а также победители групп в Лиге С: Австрия, Англия, Исландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Ирландия, Сербия, Словения, Швеция, Украина, Албания, Бельгия, Чехия, Финляндия, Израиль, Северная Ирландия, Португалия, Шотландия, Словакия, Швейцария, Турция, Уэльс, Беларусь, Хорватия, Греция, Венгрия, Казахстан, Косово, Литва, Румыния.