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Корнеев о Батракове в Европе: «Нужно перейти в клуб, где он будет первым номером на своей позиции. В “ПСЖ” есть Витинья, Невеш, Руис»

Игорь Корнеев считает, что хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову стоит переходить в тот европейский клуб, где на него по-настоящему рассчитывают.

Источник: Спортс‘’

"Первоначально Батраков все время говорил о топ‑5 лигах. Со спортивной точки зрения ему нужно перейти в какой‑то клуб, который, во‑первых, мог бы оплатить этот трансфер, во‑вторых, что он будет там первым номером на своей позиции.

Почему я не поверил в интерес «ПСЖ»? Там есть Витинья, Жоау Невеш, еще есть испанец Руис. То есть при продаже, например, двух игроков «ПСЖ» могли бы теоретически представить: «Да, теоретически тебя могут взять». Но если продаж нет… «ПСЖ» точно сказал, что никого вообще не продают«, — сказал бывший футболист “Барселоны”.