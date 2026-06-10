Корнеев о Батракове в Европе: «Нужно перейти в клуб, где он будет первым номером на своей позиции. В “ПСЖ” есть Витинья, Невеш, Руис»

Почему я не поверил в интерес «ПСЖ»? Там есть Витинья, Жоау Невеш, еще есть испанец Руис. То есть при продаже, например, двух игроков «ПСЖ» могли бы теоретически представить: «Да, теоретически тебя могут взять». Но если продаж нет… «ПСЖ» точно сказал, что никого вообще не продают«, — сказал бывший футболист “Барселоны”.