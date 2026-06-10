Кухарчук за ВАР в Первой лиге: «На мне не поставили три чистых пенальти. После одного эпизода судья получил двойку»

И лично я за ВАР. Такие эпизоды судья может пропустить, боковой не увидеть, так как он далеко. А ВАР подсказал бы. ВАР — это помощник, потому что есть человеческий фактор, мы все ошибаемся. Можно говорить, что ВАР тоже делает, как нужно, но в «Химках» в Премьер-лиге был положительный эффект", — сказал Кухарчук.