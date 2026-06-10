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Кухарчук за ВАР в Первой лиге: «На мне не поставили три чистых пенальти. После одного эпизода судья получил двойку»

Нападающий «Черноморца» Илья Кухарчук высказался за внедрение ВАР в Лиге PARI.

"Про судейство можно много говорить, но я надеюсь, что ошибки, которые арбитры совершают, они делают это случайно, не специально. Все мы люди, все ошибаемся.

Тут я могу говорить только за себя — на мне не поставили три чистых пенальти. Я даже после одного эпизода разговаривал с судьей, ему поставили двойку. Мне дали желтую карточку за симуляцию, хотя там был явный пенальти — мне пробили по ахиллу.

И лично я за ВАР. Такие эпизоды судья может пропустить, боковой не увидеть, так как он далеко. А ВАР подсказал бы. ВАР — это помощник, потому что есть человеческий фактор, мы все ошибаемся. Можно говорить, что ВАР тоже делает, как нужно, но в «Химках» в Премьер-лиге был положительный эффект", — сказал Кухарчук.