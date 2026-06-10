«Карпин хорошо мотивировал сборную после тяжелейшего сезона. С Египтом игра была равной». Колыванов о товарищеских матчах

"Считаю, что нужно похвалить сборную за победы над Тринидадом и Тобаго (3:0) и Буркина-Фасо (3:0). Мне кажется, очень важно, что российские футболисты порадовали болельщиков в Калининграде и Волгограде. И, на мой взгляд, Карпин после тяжелейшего сезона хорошо мотивировал игроков на прошедшие встречи.