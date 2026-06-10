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«Карпин хорошо мотивировал сборную после тяжелейшего сезона. С Египтом игра была равной». Колыванов о товарищеских матчах

Игорь Колыванов оценил последние результаты сборной России в товарищеских матчах.

Источник: Спортс‘’

"Считаю, что нужно похвалить сборную за победы над Тринидадом и Тобаго (3:0) и Буркина-Фасо (3:0). Мне кажется, очень важно, что российские футболисты порадовали болельщиков в Калининграде и Волгограде. И, на мой взгляд, Карпин после тяжелейшего сезона хорошо мотивировал игроков на прошедшие встречи.

А за поражение от Египта (0:1), по моему мнению, критиковать национальную команду не нужно, потому что в целом игра была равной, просто соперник реализовал свой момент — такое иногда случается, ничего страшного", — сказал экс-форвард сборной России.