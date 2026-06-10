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Караваев о новом контракте с «Зенитом»: «Надеюсь, еще много побед и кубков отпразднуем вместе. Петербург уже стал родным»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о продлении контракта с сине-бело-голубыми по схеме «2+1».

Источник: Спортс‘’

— Эмоции самые положительные, крутые! Все-таки я живу в Петербурге уже довольно много, почти семь лет. Поэтому, конечно, приятно.

— Вы вернулись в строй после тяжелой травмы, помогли клубу вернуть золотые медали. Какие задачи, личные и командные, ставите на предстоящий сезон?

— Спасибо клубу, что верит мне, доверяет, тем более после такой тяжелой травмы. Командных целей, конечно же, больше — победить в чемпионате и постараться вернуть Кубок России в Петербург.

— Несколько недель назад вы отпраздновали 31-й день рождения. Чувствуете себя в самом расцвете сил?

— Я на цифры не смотрю — наверное, этого и не нужно делать. У меня все хорошо, слава Богу, жив здоров! Готовлюсь к новому сезону.

— В сентябре исполнится семь лет с момента вашего переезда в Петербург. Что этот город значит для вас, коренного москвича?

— Естественно, город уже стал родным, раз столько времени я здесь. И друзья, и семья постоянно приезжают сюда, Петербург — неотъемлемая часть моей жизни.

— Болельщики «Зенита» наверняка рады узнать новость о вашем контракте. Что вам хочется им сказать?

— Болельщикам хочу сказать спасибо за то, что верят и доверяют. Просто хочется пожелать им удачи. Надеюсь, еще много побед и кубков отпразднуем вместе, — сказал Караваев.