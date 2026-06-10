Бразилия проиграла США, бразильянки получили 8 красных карточек

Уже в добавленное время бразильская нападающая Биа Занерато получила красную карточку, а защитницуа Тарсиане была удалена за удар соперницу локтем. Уже после финального свистка еще двум игрокам была показана красная карточка. В общей сложности удаления заработали 8 человек.