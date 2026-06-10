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Бразилия проиграла США, бразильянки получили 8 красных карточек

Женская сборная Бразилии проиграла команде США в товарищеском матче — 0:1.

Женская сборная Бразилии проиграла команде США в товарищеском матче — 0:1. Игра прошла на стадионе «Кастелао» в Форталезе.

Победу американкам принес автогол бразильской защитницы Изабелы на 63-й минуте встречи.

Бразильская команда доигрывала матч вдевятером. На 77-й минуте встречи на поле вспыхнула потасовка, после которой главный тренер бразильской команды Артур Хосе Рибас Элиас и несколько членов его штаба получили красные карточки.

Уже в добавленное время бразильская нападающая Биа Занерато получила красную карточку, а защитницуа Тарсиане была удалена за удар соперницу локтем. Уже после финального свистка еще двум игрокам была показана красная карточка. В общей сложности удаления заработали 8 человек.