Канчельскис о сборной России: «Правильно, что ездит по регионам. Люди приходят на стадионы в разных городах»

Накануне команда Валерия Карпина разгромила сборную Тринидада и Тобаго (3:0) в Калининграде, а в пятницу с таким же счетом победила Буркина-Фасо в Волгограде.
"Интерес к матчам сборной должен быть, потому что мы должны быть готовыми к возвращению на турниры. Нужно посмотреть на новых футболистов, как они будут выполнять задачи. Мы же нигде не участвуем, надо давать шансы разным игрокам.
Правильно, что сборная России ездит по регионам. Люди болеют за сборную, приходят на стадионы в разных городах. РФС — молодцы, что организуют матчи в регионах. В данный момент так и нужно делать, раз уж сложилась такая ситуация«, — сказал бывший футболист сборной России и “Манчестер Юнайтед”.