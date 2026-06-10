Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
22:45
Португалия
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.89
П2
10.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Тринидад и Тобаго
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Венгрия
3
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Беларусь
2
:
Буркина-Фасо
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
ДР Конго
1
:
Чили
2
П1
X
П2

Канчельскис о сборной России: «Правильно, что ездит по регионам. Люди приходят на стадионы в разных городах»

Андрей Канчельскис одобряет проведение домашних товарищеских матчей сборной России в разных городах.

Источник: Спортс‘’

Накануне команда Валерия Карпина разгромила сборную Тринидада и Тобаго (3:0) в Калининграде, а в пятницу с таким же счетом победила Буркина-Фасо в Волгограде.

"Интерес к матчам сборной должен быть, потому что мы должны быть готовыми к возвращению на турниры. Нужно посмотреть на новых футболистов, как они будут выполнять задачи. Мы же нигде не участвуем, надо давать шансы разным игрокам.

Правильно, что сборная России ездит по регионам. Люди болеют за сборную, приходят на стадионы в разных городах. РФС — молодцы, что организуют матчи в регионах. В данный момент так и нужно делать, раз уж сложилась такая ситуация«, — сказал бывший футболист сборной России и “Манчестер Юнайтед”.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше