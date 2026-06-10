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Борис Ротенберг: «Списываемся и созваниваемся с Нобоа. Он уже стал русским»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг считает, что экс-полузащитник южан Кристиан Нобоа уже стал русским.

Источник: Спортс‘’

— Нобоа — из тех легионеров, которые нужны нашему футболу? Поддерживаете с ним связь?

— Мы с ним списываемся и созваниваемся. Он очень позитивный парень, действительно хороший. Можно сказать, он уже стал русским. И главное, всегда улыбается, мне это импонирует.

Теперь в «Сочи» появился второй такой — Александр Коваленко. Он тоже улыбается, хотя и, бывает, невпопад, — сказал Ротенберг.

В Мир РПЛ Нобоа также выступал за «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Динамо». Ныне он занимает пост гендиректор «Эмелека» из Эквадора.