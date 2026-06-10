Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
22:45
Португалия
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.85
П2
9.50
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Тринидад и Тобаго
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Венгрия
3
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Беларусь
2
:
Буркина-Фасо
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
ДР Конго
1
:
Чили
2
П1
X
П2

«На Барко у “Индепендьенте” нет денег, они хотят все на халяву. “Спартаку” надо жестко стоять на своем». Шавло о хавбеке

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло высказался о возможном переходе полузащитника красно-белых Эсекиэля Барко в «Индепендьенте».

Источник: Спортс‘’

Ранее аргентинец заявил, что хочет вернуться в клуб из Авельянеды.

— У «Индепендьенте» нет денег. Они хотят все на халяву. Это уловка южноамериканцев — продают за большие деньги, а потом футболисты начинают петь песню про семью и хотят в «Индепендьенте». Пускай заплатят серьезные деньги, которые хочет «Спартак», и пусть Барко едет. Надо жестко стоять на своем.

— «Спартак» станет слабее с уходом Барко?

— На данный момент Эсекиэль — лидер команды. В атаке он создает и забивает. «Спартак» вправе купить другого футболиста, но лучший вариант — довериться Зорину. Даниил может забить и отдать. Есть серьезные легионеры в «Спартаке», — сказал Шавло.