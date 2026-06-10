«На Барко у “Индепендьенте” нет денег, они хотят все на халяву. “Спартаку” надо жестко стоять на своем». Шавло о хавбеке

— У «Индепендьенте» нет денег. Они хотят все на халяву. Это уловка южноамериканцев — продают за большие деньги, а потом футболисты начинают петь песню про семью и хотят в «Индепендьенте». Пускай заплатят серьезные деньги, которые хочет «Спартак», и пусть Барко едет. Надо жестко стоять на своем.