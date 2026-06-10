Газзаев о ЧМ с 48 сборными: «Это шанс для команд, которые ни разу не выступали на турнире. Это вызовет еще больший интерес зрителей»

"С одной стороны, 48 сборных на чемпионате мира — это много, но с другой — это шанс для национальных команд, которые ни разу не выступали на мундиале. Это будет всемирный праздник футбола длиною в месяц. Мы будем наблюдать за лучшими сборными.
У многих различное мнение по поводу количества команд-участников на турнире. Но я за новый формат чемпионата мира с 48 командами. Это вызовет еще больший интерес зрителей к просмотру турнира. Мы увидим новые тактические схемы, откроем для себя новых футболистов.
Самое главное, чтобы чемпионат мира получился ярким и интересным", — сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.