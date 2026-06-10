Тренер Тринидада про 0:3 с Россией: «Игра с таким сильным соперником стала отличным испытанием для наших молодых игроков»

— Мы знали, что сборная России будет играть по схеме 4−3−3. Когда мы анализировали последние три-четыре матча, система оставалась той же. Тренер действительно ротирует игроков, и в некоторые моменты мы хорошо с этим справлялись. Но были эпизоды, которые стоили нам матча — из-за простых ошибок, — сказал Кинг.