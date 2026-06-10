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Тренер Тринидада про 0:3 с Россией: «Игра с таким сильным соперником стала отличным испытанием для наших молодых игроков»

Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг оценил поражение от России (0:3) в товарищеском матче.

— Для нас было большим удовольствием сыграть с такой командой, как Россия. Матч был тяжелым. Россия использовала свои возможности, у нас тоже были моменты, чтобы забить. У сборной России отличная физическая готовность.

Мы сыграли хорошо, организованно, держались достойно. Игра с таким сильным соперником стала отличным испытанием для наших молодых игроков.

— Вы были разочарованы тем, что команда пропустила два мяча в самом начале матча? Изменили ли вы тактику после этого?

— Думаю, первые 20 минут мы начали очень медленно. После этого стали верить в себя и поняли, что можем играть со сборной России в футбол и создавать моменты. Да, мы начинали по схеме 3−5−2, а во втором тайме перестроились на 4−3−3.

— Насколько тяжело готовиться к сопернику, когда не понимаешь какой состав, ведь у команды Карпина всегда много изменений в составе?

— Мы знали, что сборная России будет играть по схеме 4−3−3. Когда мы анализировали последние три-четыре матча, система оставалась той же. Тренер действительно ротирует игроков, и в некоторые моменты мы хорошо с этим справлялись. Но были эпизоды, которые стоили нам матча — из-за простых ошибок, — сказал Кинг.