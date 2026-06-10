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Бартомеу о Месси: «Мы планировали, что Лионель перейдет в “Интер Майами” после ЧМ в Катаре. Его уход — историческая ошибка, финансовые проблемы “Барсы” были отчасти связаны с его

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу назвал уход Лионеля Месси в 2021 году исторической ошибкой.

— Он лучший футболист в истории. Он подарил нам лучшие годы в истории клуба. Когда я был президентом, мы планировали, что он поедет в Майами после чемпионата мира в Катаре. Бекхэм уже приезжал в Барселону. Для него это была важная цель. Он подписал его, но мы не смогли насладиться его игрой в «Барсе».

Его уход показался мне исторической ошибкой из-за его спортивного, экономического и коммерческого влияния. Финансовые проблемы, с которыми мы столкнулись в последние годы, отчасти связаны с отсутствием такого игрока, как он. Достаточно посмотреть на показатели «ПСЖ» или «Интер Майами». Он больше, чем просто футболист.

— Но вам прислали факс с просьбой отпустить его.

— Это можно было понять на фоне проблем из-за пандемии. Я уже говорил, что сотрудникам снизили зарплату на 14%, что позволило клубу сэкономить около 90 миллионов евро. В августе их попросили вновь пойти на сокращение на 20%. Межуд тем случились 2:8 [от «Баварии»] в Лиссабоне, и это был один из худших дней моего президентства. Роналд Куман хотел изменений, Месси решил уйти, но у него был контракт, и я отказал ему, потому что он был нужен «Барсе», — сказал Бартомеу.