Бартомеу о Месси: «Мы планировали, что Лионель перейдет в “Интер Майами” после ЧМ в Катаре. Его уход — историческая ошибка, финансовые проблемы “Барсы” были отчасти связаны с его

— Это можно было понять на фоне проблем из-за пандемии. Я уже говорил, что сотрудникам снизили зарплату на 14%, что позволило клубу сэкономить около 90 миллионов евро. В августе их попросили вновь пойти на сокращение на 20%. Межуд тем случились 2:8 [от «Баварии»] в Лиссабоне, и это был один из худших дней моего президентства. Роналд Куман хотел изменений, Месси решил уйти, но у него был контракт, и я отказал ему, потому что он был нужен «Барсе», — сказал Бартомеу.