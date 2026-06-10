«Помнишь меня?» Месси не узнал сына бывшего партнера по «Барсе» Гудьонсена, а потом обнял и тепло пообщался

Команда тренера Лионеля Скалони разгромила Исландию в товарищеском матче (3:0). 38-летний форвард «Интер Майами» вышел на замену во втором тайме и отметился голом с пенальти.
По завершении матча к Месси подошел форвард исландцев Даниэль Гудьонсен и объяснил, что его отец Эйдур в прошлом играл с Лео за «Барселону».
Месси и Гудьонсен-младший пожали друг другу руки, обнялись и тепло пообщались.
После игры Месси признался журналистам, что не понял, кто перед ним: «Он спросил: “Помнишь меня?” Я удивился. Я действительно не помнил, он тогда был совсем ребенком».
Эйдур Гудьонсен выступал за «Барселону» с 2006 по 2009 год вместе с Месси. В сезоне-2008/09 он в составе сине-гранатовых выиграл требл — чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.