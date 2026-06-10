Месси о 6-м ЧМ в карьере: «Я счастлив, спокоен и наслаждаюсь каждым моментом. Соперникам Аргентины будет тяжело — у нас сплоченная и конкурентоспособная команда»

— Мы испытываем то же волнение, что всегда бывает на старте каждого официального турнира, тем более, если это чемпионат мира. Мне кажется, что люди в восторге от сборной, особенно после того, как мы добились множества важных результатов и увидели, что команда сохранила тот же драйв, энтузиазм, желание соревноваться. У нас очень конкурентоспособная команда, которая всегда хочет большего, и не сдается легко, и мы будем бороться.