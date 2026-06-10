Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
22:45
Португалия
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.28
П2
8.25
Футбол. Товарищеские матчи
23:00
Англия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.60
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026
11.06
Мексика
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.40
П2
9.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Венгрия
3
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Тринидад и Тобаго
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2

Губерниев о том, что Овечкин и Дзюба сыграли в пляжный футбол: «Артем не вратарь, а дырка! Судя по видео, именно Александру нужно заключить контракт со “Спартаком”

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что Александр Овечкин и Артем Дзюба с детьми сыграли в пляжный футбол.

Источник: Спортс‘’

На видео, опубликованном в соцсети, 40-летний форвард «Вашингтона» бьет пенальти в маленькие ворота, которые защищает бывший футболист «Акрона». Овечкин попал между ног Дзюбы и реализовал пенальти.

«Судя по видео, именно Овечкину нужно заключить контракт со “Спартаком” вместо Дзюбы. Артем, как выяснилось, не вратарь, а дырка!

Но то, что родители играют с детьми, — это абсолютно прекрасно", — сказал Губерниев.

Артем Дзюба: «В хоккее можно за весом не следить — Овечкин и Малкин могут играть очень долго. Футбол труднее, надо больше бегать. После 6−7 вечера не ем — я не Роналду и не робот».

Овечкин забил Дзюбе между ног во время игры в пляжный футбол: «Все-таки футболисты лучше хоккеистов».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше