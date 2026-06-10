Губерниев о том, что Овечкин и Дзюба сыграли в пляжный футбол: «Артем не вратарь, а дырка! Судя по видео, именно Александру нужно заключить контракт со “Спартаком”

На видео, опубликованном в соцсети, 40-летний форвард «Вашингтона» бьет пенальти в маленькие ворота, которые защищает бывший футболист «Акрона». Овечкин попал между ног Дзюбы и реализовал пенальти.
«Судя по видео, именно Овечкину нужно заключить контракт со “Спартаком” вместо Дзюбы. Артем, как выяснилось, не вратарь, а дырка!
Но то, что родители играют с детьми, — это абсолютно прекрасно", — сказал Губерниев.
Артем Дзюба: «В хоккее можно за весом не следить — Овечкин и Малкин могут играть очень долго. Футбол труднее, надо больше бегать. После 6−7 вечера не ем — я не Роналду и не робот».
Овечкин забил Дзюбе между ног во время игры в пляжный футбол: «Все-таки футболисты лучше хоккеистов».