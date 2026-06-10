Мелкадзе о хейте: «Я злился и бесился, когда был молодым в “Спартаке”, сейчас уже не так воспринимаю. Таких интернет-героев и клавиатурных гениев миллион»

— У вас в карьере были моменты, когда вы сталкивались с хейтом, приколами и мемами про себя. Помните, как переживали эти моменты? Потому что допускаю, что молодого футболиста такое вполне может сломить. Может, есть какой-то совет, как с этим справляться?
— На хейт точно не нужно обращать внимание. Потому что я, будучи молодым, прямо, блин, злился, когда видел что-то такое. А сейчас мне вообще по барабану.
— Что конкретно больше всего злило? Что было самым обидным? Кричалки с трибун? Мемы на ВГИКе? Или просто комментарии?
— Не знаю, мне кажется, все в общем. С трибун, кстати, прямо оскорблений не было, насколько я помню. А в общем да, в интернет заходишь, видишь всякие мемы, комментарии. А сейчас я, наоборот, смеюсь сам, когда читаю что-то после игр. Хотя для меня сейчас особо уже и нет негативных комментариев. Раньше, когда был молодым в «Спартаке», я прямо злился, бесился. Сейчас уже не так это все воспринимаю.
— Помните, когда был пик этого хейта? Когда переподписали контракт со «Спартаком»?
— Не знаю. Наверное, когда из аренды в «Тосно» вернулся, когда долго не забивал.
— Что самое обидное про себя читали?
— Уже правда не помню. Но слушайте, когда ты видишь комментарий, но не можешь этого человека увидеть и посмотреть на него… А он про тебя что-то пишет. Какой-то интернет-герой, клавиатурный гений. Вот это злило. А сейчас я просто понимаю, что окей, таких миллион.
— Получается, если давать какой-то совет молодым в этом вопросе, то нужно просто не обращать внимание на комментарии и хейт со стороны?
— Да. Можно нецензурно еще выразиться, но можно и цензурно. Цензурно — это называется по барабану. Нецензурно — мы все знаем, как называется, — сказал Мелкадзе.