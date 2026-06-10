Мелкадзе о хейте: «Я злился и бесился, когда был молодым в “Спартаке”, сейчас уже не так воспринимаю. Таких интернет-героев и клавиатурных гениев миллион»

— Не знаю, мне кажется, все в общем. С трибун, кстати, прямо оскорблений не было, насколько я помню. А в общем да, в интернет заходишь, видишь всякие мемы, комментарии. А сейчас я, наоборот, смеюсь сам, когда читаю что-то после игр. Хотя для меня сейчас особо уже и нет негативных комментариев. Раньше, когда был молодым в «Спартаке», я прямо злился, бесился. Сейчас уже не так это все воспринимаю.