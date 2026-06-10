Челестини не возглавит «Хетафе». Клуб продлил контракт с Бордаласом до 2028-го

Новое соглашение 62-летнего испанца рассчитано до 2028 года.
Напомним, но этот пост также претендовал экс-тренер ЦСКА Фабио Челестини. У швейцарского специалиста было предварительное соглашение с испанским клубом.
«Хетафе» объявил о продлении контракта с главным тренером Пепе Бордаласом.
Новое соглашение 62-летнего испанца рассчитано до 2028 года.
Напомним, но этот пост также претендовал экс-тренер ЦСКА Фабио Челестини. У швейцарского специалиста было предварительное соглашение с испанским клубом.