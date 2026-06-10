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Челестини не возглавит «Хетафе». Клуб продлил контракт с Бордаласом до 2028-го

«Хетафе» объявил о продлении контракта с главным тренером Пепе Бордаласом.

Источник: Спортс‘’

Новое соглашение 62-летнего испанца рассчитано до 2028 года.

Напомним, но этот пост также претендовал экс-тренер ЦСКА Фабио Челестини. У швейцарского специалиста было предварительное соглашение с испанским клубом.