Инфантино о билетах на ЧМ: «Цены корректны, проводился тщательный анализ. Это уникальное событие, спрос был беспрецедентным»

"Мы продали более шести миллионов билетов на сегодняшний день. Билеты все еще есть в продаже. Спрос был беспрецедентным, в 10 раз больше или даже более. Количество запросов на билеты невероятно. Я благодарю всех болельщиков, которые купили и покупают билеты.