Инфантино о билетах на ЧМ: «Цены корректны, проводился тщательный анализ. Это уникальное событие, спрос был беспрецедентным»

"Мы продали более шести миллионов билетов на сегодняшний день. Билеты все еще есть в продаже. Спрос был беспрецедентным, в 10 раз больше или даже более. Количество запросов на билеты невероятно. Я благодарю всех болельщиков, которые купили и покупают билеты.
Чемпионат мира — это уникальное событие. Последний чемпионат в этой части мира проходил в 1994 или 1986 году в Мексике. Мы не знаем, когда будет следующий. Это событие, которое случается раз в жизни.
Необходимо учитывать местные особенности и традиции. Наша цена билета, 60 долларов, самая низкая среди всех американских видов спорта на стадии плей-офф. Наша средняя цена, ниже 500 долларов, также самая низкая среди американских видов спорта, по крайней мере, если сравнивать плей-офф. Финал НБА… Чемпионат мира по футболу будут смотреть шесть миллиардов человек, это гораздо важнее.
Когда мы отдаем эти билеты на продажу, они продаются по гораздо более высокой цене. Это показывает, что цены корректны. Эти решения принимаются не с бухты-барахты. Проводится тщательный анализ", — заявил Инфантино.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.