Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Португалия
1
:
Нигерия
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.25
П2
19.00
Футбол. Товарищеские матчи
23:00
Англия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.14
X
6.82
П2
24.00
Футбол. ЧМ-2026
11.06
Мексика
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.40
П2
9.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Венгрия
3
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Тринидад и Тобаго
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2

«Барселона» подала заявку на проведение финала ЛЧ-2029 на «Камп Ноу»

«Барселона» объявила, что клуб подал официальную заявку в УЕФА на право проведения финала Лиги чемпионов в 2029 году.

Источник: Спортс‘’

«Эта заявка подчеркивает статус Барселоны как города с богатым опытом проведения крупных международных мероприятий, а “Спотифай Камп Ноу” — как стадиона мирового уровня.

Имея долгую историю проведения важнейших матчей международного футбола и проходя масштабную модернизацию, которая закрепит за ним статус одного из самых современных, инновационных и знаковых спортивных сооружений мира, «Спотифай Камп Ноу» обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать идеальной ареной для финала Лиги чемпионов. Стадион исторически признается УЕФА ареной высшей категории и является самым вместительным стадионом Европы.

Теперь клуб и участвующие в проекте учреждения ожидают окончательного решения УЕФА в рамках конкурсного процесса, в котором участвуют несколько претендентов. Объявление места проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 2029 года запланировано на последний квартал текущего года", — говорится в заявлении клуба.