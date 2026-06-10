«Барселона» подала заявку на проведение финала ЛЧ-2029 на «Камп Ноу»

Имея долгую историю проведения важнейших матчей международного футбола и проходя масштабную модернизацию, которая закрепит за ним статус одного из самых современных, инновационных и знаковых спортивных сооружений мира, «Спотифай Камп Ноу» обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать идеальной ареной для финала Лиги чемпионов. Стадион исторически признается УЕФА ареной высшей категории и является самым вместительным стадионом Европы.