Куман о ЧМ: «Нет смысла говорить о погоде — мы знаем, что жарко, придется адаптироваться. Мы должны сосредоточиться на футболе и подготовке игроков»

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
"Мы стараемся начать турнир в наилучшей физической форме. Именно поэтому мы сначала поехали в Нью-Йорк, а затем в Канзас.
Мы знаем, что жарко, но нет смысла постоянно говорить о температуре или о том, насколько это будет сложно. Мы делаем все возможное, чтобы как можно лучше подготовить игроков. Нам придется адаптироваться к условиям.
Кроме того, мы должны сосредоточиться прежде всего на футболе и убедиться, что мы готовы к первому матчу в воскресенье", — сказал Куман.
14 июня Нидерланды сыграют против сборной Японии в американском Арлингтоне.