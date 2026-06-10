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Куман о ЧМ: «Нет смысла говорить о погоде — мы знаем, что жарко, придется адаптироваться. Мы должны сосредоточиться на футболе и подготовке игроков»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман не считает необходимым обсуждать погодные условия на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

"Мы стараемся начать турнир в наилучшей физической форме. Именно поэтому мы сначала поехали в Нью-Йорк, а затем в Канзас.

Мы знаем, что жарко, но нет смысла постоянно говорить о температуре или о том, насколько это будет сложно. Мы делаем все возможное, чтобы как можно лучше подготовить игроков. Нам придется адаптироваться к условиям.

Кроме того, мы должны сосредоточиться прежде всего на футболе и убедиться, что мы готовы к первому матчу в воскресенье", — сказал Куман.

14 июня Нидерланды сыграют против сборной Японии в американском Арлингтоне.