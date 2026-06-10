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«Зенит» предложил 20+ млн евро за Тюкавина — «Динамо» ответило отказом («Мутко против»)

«Зенит» сделал официальное предложение «Динамо» по трансферу Константина Тюкавина, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Утверждается, что несколько дней назад сине-бело-голубые предложили свыше 20 млн евро за форварда, но получили отказ.

Источник: Спортс‘’

Контракт 23-летнего футболиста с московским клубом действует до 2030 года.

Глава «Динамо» о Тюкавине: «Зенит» имеет право чего-то хотеть, но сердце Константина отдано нашему клубу. Предложения от зарубежных элитных команд будут обсуждаться".

Отец Тюкавина: «Костю раздражают разговоры про деньги и “Зенит”. В Питер он мог уехать и раньше».

Тюкавин о слухах про «Зенит»: «Ноги точно растут не с моей стороны. У меня хороший и долгий контракт с “Динамо”.

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