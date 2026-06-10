«Зенит» предложил 20+ млн евро за Тюкавина — «Динамо» ответило отказом («Мутко против»)

Контракт 23-летнего футболиста с московским клубом действует до 2030 года.
Глава «Динамо» о Тюкавине: «Зенит» имеет право чего-то хотеть, но сердце Константина отдано нашему клубу. Предложения от зарубежных элитных команд будут обсуждаться".
Отец Тюкавина: «Костю раздражают разговоры про деньги и “Зенит”. В Питер он мог уехать и раньше».
Тюкавин о слухах про «Зенит»: «Ноги точно растут не с моей стороны. У меня хороший и долгий контракт с “Динамо”.
Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше