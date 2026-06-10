Менеджера отеля, где живет сборная Хорватии, уволили. Он рассказал о просьбе Федерации подавать членам команды хорватские вина двух сортов: первый — «Плавац мали», второй он не вспомнил

У отеля Aka есть соглашение с ФИФА и HNS, согласно которому сотрудники не имеют права разглашать какие-либо сведения. Мужчина рассказал об этом анонимно, однако его вычислили, в том числе потому, что он признался, что неоднократно бывал в Хорватии.