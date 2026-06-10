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Менеджера отеля, где живет сборная Хорватии, уволили. Он рассказал о просьбе Федерации подавать членам команды хорватские вина двух сортов: первый — «Плавац мали», второй он не вспомнил

Менеджер отеля Aka, где расположилась сборная Хорватии на время ЧМ-2026, был уволен.

Источник: Спортс‘’

Мужчина, являющийся гражданином Турции, отвечал за питание команды. Как пишет Jutarnji, руководство отеля приняло такое решение из-за разглашения конфиденциальной информации.

Сотрудник рассказал, что Хорватский футбольный союз (HNS) попросил, чтобы во время пребывания хорватской сборной в отеле подавались два хорватских вина. Одним из них был «Плавац мали», а название второго он вспомнить не смог.

У отеля Aka есть соглашение с ФИФА и HNS, согласно которому сотрудники не имеют права разглашать какие-либо сведения. Мужчина рассказал об этом анонимно, однако его вычислили, в том числе потому, что он признался, что неоднократно бывал в Хорватии.

Отмечается, что речь не идет о больших объемах алкоголя: меньше всего вино употребляют сами футболисты, а главный тренер Златко Далич вообще не пьет.